Водолазы ТОФ впервые совершили погружение на глубину более 400 метров

30.10.18 06:08

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС России

30 октября. Interfax-Russia.ru - Водолазы Тихоокеанского флота (ТОФ) с борта спасательного судна "Игорь Белоусов" на глубоководном полигоне Японского моря впервые в истории Военно-Морского Флота России совершили погружение в водолазном колоколе на глубину 416 метров.

Как сообщает во вторник пресс-служба ТОФ, погрузились они методом длительного пребывания в барокамере с применением глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, размещенного на борту судна.

"В течение трех дней водолазы под контролем специалистов прошли компрессию в барокамерах, после чего при помощи водолазного комплекса погрузились на глубину, где обследовали подводную акваторию и развернули Государственный флаг России, а также провели тренировку по подсоединению шлангов подачи воздуха к макету эпроновской выгородки условно аварийной подводной лодки", - говорится в сообщении.