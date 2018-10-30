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30.10.18 06:18
Кожемяко предложил создать центры торговли Северо-Восточной Азии
Выступая на 23-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии перед делегатами О.Кожемяко предложил реализовать ряд мер, которые помогут активизации сотрудничества между регионами стран.
Одна из мер - создание центров торговли региональными товарами.
"(Предлагаю - ИФ) создать центры торговли товарами наших региональных производителей для стимулирования экспорта и содействия продвижения промышленной продукции на рынки регионов-партнеров", - отметил он в своем выступлении.
Также О.Кожемяко предложил активизировать работу по созданию новых транспортных линий авиационного и морского сообщения, наладить регулярный обмен бизнес-делегациями для достижения практических результатов в торговле и инвестициях.
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