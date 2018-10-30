Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

30.10.18 06:19

© РИА Новости. Евгений Нескромный

30 октября. Interfax-Russia.ru - Расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы) вулкан Эбеко во вторник утром выбросил столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

"На вулкане Эбеко утром во вторник наблюдался пепловый выброс на высоту до 3 км, шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана", - говорится в сообщении.

В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущалось. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.