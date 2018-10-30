Авиакомпанию S7 оштрафовали за задержки рейсов

30.10.18 06:24

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 октября. Interfax-Russia.ru - По постановлению Новосибирского транспортного прокурора ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тыс. рублей, сообщает во вторник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Административное производство было возбуждено по ч.3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

Новосибирская транспортная прокуратура установила, что 13 августа текущего года S7 задержана на 8 часов 56 минут рейс по маршруту Благовещенск-Новосибирск.

"Вопреки требованиям закона, пассажирам этого рейса не было предоставлено горячее питание, прохладительные напитки, место для отдыха, гостиница", - сказано в сообщении.

Кроме того, в августе 2018 года авиакомпания "Сибирь" незаконно задержала отправление рейсов по маршрутам Владивосток - Гонконг (7 часов 54 минуты) и Новосибирск - Красноярск (2 часа 24 минуты).

"Задержки отправления указанных рейсов произошли по причинам, не связанным с необходимостью обеспечения безопасности полетов и/или авиационной безопасности, соблюдения перевозчиком требований государственных органов в соответствии с их компетенцией, действием непреодолимой силы", - уточняется в сообщении.