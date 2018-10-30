Зоны свободной торговли могут появиться в Северо-Восточной Азии

30.10.18 07:33

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 октября. Interfax-Russia.ru - Вице-губернатор южнокорейской провинции Кангвон Чон Ман Хо на саммите во Владивостоке предложил организовать свободную торговую зону между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии.

"Я предлагаю организацию свободных торговых зон между ключевыми регионами Северо-Восточной Азии" - сообщил Чон Ман Хо в своем выступлении перед делегатами 23-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии во Владивостоке.

Он выразил мнение, что проводящиеся обсуждения проекта организации "Совместной международной экономической зоны" между китайским городом Хуньчунь и Зарубино в Приморском крае "благотворно скажутся на региональном развитии стран Северо-Восточной Азии".

"Я полагаю, если расширить Совместную международную экономическую зону свободной торговли до северокорейского Расона и побережья Канвондо Южной Кореи, а затем организовать на этих территориях зону свободной торговли, то плоды развития отдельных регионов стран Северо-Восточной Азии могут стать локомотивами развития уже на уровне государства". - отметил вице-губернатор южнокорейской провинции.