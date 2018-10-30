Прожиточный минимум в Томской области в III квартале вырос на 0,7%

30.10.18 07:49

© РИА Новости. Михаил Мордасов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Прожиточный минимум в Томской области в третьем квартале 2018 года утвержден в размере 11,179 тыс. рублей на душу населения, следует из распоряжения губернатора, опубликованного на сайте администрации региона.

Во втором квартале 2018 года этот показатель составлял 11,104 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области вырос на 0,7%.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11,768 тыс. рублей (рост на 0,8%), для пенсионеров - 8,92 тыс. рублей (рост на 0,7%), для детей - 11,582 тыс. рублей (рост на 0,1%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.