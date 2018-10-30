ЦC "Звездочка" продолжит ремонт "Адмирала Кузнецова" в соответствии с графиком

30.10.18 08:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

30 октября. Interfax-Russia.ru - ЧП с плавучим доком ПД-50 (принадлежит 82-му судоремонтному заводу) не повлияет на сроки ремонта находившегося в нем тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщили "Интерфаксу" на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ), выполняющем работы по ремонту.

"Адмирал Кузнецов переведен к причалу 35-го СРЗ, где Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" продолжит ремонтные работы в соответствии с графиком", - уточнили в ЦС.

"В настоящее время начат детальный осмотр материальной части корабля для выявления возможных повреждений", - сказал собеседник агентства. По его словам, "по первоначальным оценкам, никаких существенных повреждений , способных влиять на сроки выполнения ремонта, корабль не получил".

Как ранее заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, в ее состав входит ЦС "Звездочка") Алексей Рахманов, авианосец после ремонта должен вернуться в строй в 2021 году.

По предварительной информации, причиной, по которой на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на вторник произошел инцидент с плавдоком, стали перебои в электроснабжении.

"При проведении 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация. Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло не штатно, в нерасчетном режиме", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Матчасть корабля при нештатной ситуации не пострадала", - добавил он.

По его словам, четверо пострадавших не имеют отношения к экипажу авианосца или "Звездочки", а являются работниками 82 СРЗ.

Руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил "Интерфаксу", что в результате происшествия на 82 СРЗ пострадали четверо. Трое получивших переохлаждение в состоянии средней степени тяжести доставлены в медсанчасть "Севрыба", один с ранением брюшной полости - в городскую больницу Мурманска, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.