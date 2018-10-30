|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.10.18 08:26
ЦC "Звездочка" продолжит ремонт "Адмирала Кузнецова" в соответствии с графиком
"Адмирал Кузнецов переведен к причалу 35-го СРЗ, где Центр судоремонта (ЦС) "Звездочка" продолжит ремонтные работы в соответствии с графиком", - уточнили в ЦС.
"В настоящее время начат детальный осмотр материальной части корабля для выявления возможных повреждений", - сказал собеседник агентства. По его словам, "по первоначальным оценкам, никаких существенных повреждений , способных влиять на сроки выполнения ремонта, корабль не получил".
Как ранее заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, в ее состав входит ЦС "Звездочка") Алексей Рахманов, авианосец после ремонта должен вернуться в строй в 2021 году.
По предварительной информации, причиной, по которой на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на вторник произошел инцидент с плавдоком, стали перебои в электроснабжении.
"При проведении 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация. Вследствие перебоев с подачей на плавдок ПД-50 электроэнергии погружение плавдока прошло не штатно, в нерасчетном режиме", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев.
"Матчасть корабля при нештатной ситуации не пострадала", - добавил он.
По его словам, четверо пострадавших не имеют отношения к экипажу авианосца или "Звездочки", а являются работниками 82 СРЗ.
Руководитель мурманского территориального Центра медицины катастроф Виктор Рогалев сообщил "Интерфаксу", что в результате происшествия на 82 СРЗ пострадали четверо. Трое получивших переохлаждение в состоянии средней степени тяжести доставлены в медсанчасть "Севрыба", один с ранением брюшной полости - в городскую больницу Мурманска, он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".
По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket