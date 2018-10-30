В Петербурге вспомнят жертв политических репрессий

30.10.18 08:39

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

30 октября. Interfax-Russia.ru - В Петербурге во вторник пройдут акции памяти жертв политических репрессий в Ленинграде, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

В этом году церемония "Хотелось бы всех поименно назвать..." будет проходить у Соловецкого камня на Троицкой площади, на Левашовском мемориальном кладбище, у нового здания Российской национальной библиотеки, у памятника Ф.Достоевскому. Имена также будут читать у стен Феодоровского собора и в саду Фонтанного дома.

По сложившейся традиции, каждый принимающий участие в чтении может прочитать страницу из Ленинградского мартиролога, зажечь свечу памяти, назвать имена своих родных и близких, пострадавших от политических репрессий.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия заупокойная лития по погибшим совершится на Троицкой площади в 13.00, 15.00, 17.00 и 19.00; на Левашовском мемориальном кладбище в 13.00; в саду Музея А.Ахматовой в 18.30; у памятника Ф.Достоевскому в 17.00.

На Троицкой площади в этот день откроется выставка "Город, которого нет...", посвященная Петербургу, который был безвозвратно потерян в результате событий 1917 года.

"Принять участие в акции может каждый неравнодушный к истории России человек, лично прочитав за поминальной молитвой имена пострадавших от репрессий, включая своих родственников и знакомых. В 21:00 организаторы предлагают всем желающим зажечь дома на окне свечу в память о тех, кто безвинно погиб или пострадал", - говорится в сообщении.

К участию в чтении имен приглашены известные актеры, писатели, режиссеры, историки. В прошлые годы к ней присоединялись кинорежиссеры Андрей Звягинцев, Александр Сокуров, актеры Олег Басилашвили, Елизавета Боярская, Сергей Мигицко, Александр Филиппенко, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, балерина Ульяна Лопаткина и другие деятели науки, культуры, священники и общественные деятели.

30 октября - день памяти жертв политических репрессий - с 1991 года установлен в России как общегосударственная памятная дата. В Петербурге традиция поминовения наших соотечественников, пострадавших в годы репрессий, началась панихидой 21 октября 1989 года на Левашовском мемориальном кладбище, а затем публикацией списков расстрелянных в годы Большого террора.