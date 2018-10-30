|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.10.18 08:31
Водонапорную башню пытались украсть в Красноярском крае
"Ночью в дежурную часть ОВД поступило сообщение о том, что неизвестные спиливают неэксплуатируемую водонапорную башню на территории сельскохозяйственной организации недалеко от с. Рудяное. На месте полицейские обнаружили двоих мужчин, которые с помощью газорезного устройства распиливали на металлические куски конструкцию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при виде полицейских подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых граждан 1989 и 1986 годов рождения, проживающих в соседнем населенном пункте.
С места происшествия правоохранители изъяли автомобиль с прицепом, где уже лежали металлические листы, а также баллоны для газового резака.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) УК РФ. Санкция данной статьи предполагает до 5 лет лишения свободы.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket