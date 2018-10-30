Водонапорную башню пытались украсть в Красноярском крае

30.10.18 08:31

© РИА Новости. Вадим Жернов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в хищении водонапорной башни, принадлежащей сельхозпредприятию в Канском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Ночью в дежурную часть ОВД поступило сообщение о том, что неизвестные спиливают неэксплуатируемую водонапорную башню на территории сельскохозяйственной организации недалеко от с. Рудяное. На месте полицейские обнаружили двоих мужчин, которые с помощью газорезного устройства распиливали на металлические куски конструкцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при виде полицейских подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. Ими оказались двое ранее судимых граждан 1989 и 1986 годов рождения, проживающих в соседнем населенном пункте.

С места происшествия правоохранители изъяли автомобиль с прицепом, где уже лежали металлические листы, а также баллоны для газового резака.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) УК РФ. Санкция данной статьи предполагает до 5 лет лишения свободы.