Новосибирские власти уверены, что смогут провести тестовые соревнования на новой ледовой арене в 2022 году

30.10.18 09:12

© РИА Новости. Владимир Сергеев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Техническая и организационная подготовка к строительству новой ледовой арены началась в Новосибирске, заявил губернатор Андрей Травников во вторник на совещании, посвященном готовности региона к проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

"Мы уже приступили к реализации технических и организационных мероприятий. На сегодняшний день решается вопрос о финансировании из федерального бюджета", - сказал он.

По словам А.Травникова, в текущем году из регионального бюджета были выделены деньги на проектирование объектов, развитие инфраструктуры, создан оргкомитет.

Подготовлен график строительства. "Мы понимаем, что к началу года мы подготовим всю инфраструктуру и будем готовы к проведению тестовых игр", - сказал губернатор.

В свою очередь президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель отметил, что проведение чемпионата в Новосибирске "будет интересным сибирским опытом".

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что на строительство объектов ЧМ-2023 по хоккею среди молодежи из федерального бюджета в 2019-2022 гг. будет направлено 3,5 млрд рублей.

"В 2019 году - 300 млн рублей, 1,4 млрд рублей в 2021 г. и 1,8 млрд - в 2022 году. (...) Основные решения приняты", - подчеркнул он.

Со своей стороны, министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что в текущем году 300 млн рублей было направлено на инженерные изыскания и разработку проекта, выполнены геологические, гидрологические и другие изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведена оценка необходимых энергетических и коммунальных мощностей.

По его словам, проект уже рассматривается в Главгосэкспертизе, решение которой ожидается в ноябре. "Получение разрешения на строительство мы планируем на январь", - сказал он.

В Новосибирске 29-31 октября проходит инспекционный визит по подготовке молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что в 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявлял, что строительство новой хоккейной арены в Новосибирске является обязательным условием проведения в 2023 году в России чемпионата мира по хоккею среди молодежи.

Построить арену планируется за 2,5-3 года, чтобы ее эксплуатация началась за год до молодежного чемпионата мира по хоккею, то есть, в 2022 году.