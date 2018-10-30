После ливня: непогода мешает восстановлению инфраструктуры на Кубани
  
Не рассчитал вес: автомост обрушился при проезде груженой фуры в Приморье
   
Машина будущего: прототип аэротакси собрали в Москве
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
30.10.18 09:12

Новосибирские власти уверены, что смогут провести тестовые соревнования на новой ледовой арене в 2022 году

© РИА Новости. Владимир Сергеев
30 октября. Interfax-Russia.ru - Техническая и организационная подготовка к строительству новой ледовой арены началась в Новосибирске, заявил губернатор Андрей Травников во вторник на совещании, посвященном готовности региона к проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

"Мы уже приступили к реализации технических и организационных мероприятий. На сегодняшний день решается вопрос о финансировании из федерального бюджета", - сказал он.

По словам А.Травникова, в текущем году из регионального бюджета были выделены деньги на проектирование объектов, развитие инфраструктуры, создан оргкомитет.

Подготовлен график строительства. "Мы понимаем, что к началу года мы подготовим всю инфраструктуру и будем готовы к проведению тестовых игр", - сказал губернатор.

В свою очередь президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель отметил, что проведение чемпионата в Новосибирске "будет интересным сибирским опытом".

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков заявил, что на строительство объектов ЧМ-2023 по хоккею среди молодежи из федерального бюджета в 2019-2022 гг. будет направлено 3,5 млрд рублей.

"В 2019 году - 300 млн рублей, 1,4 млрд рублей в 2021 г. и 1,8 млрд - в 2022 году. (...) Основные решения приняты", - подчеркнул он.

Со своей стороны, министр строительства региона Иван Шмидт сообщил, что в текущем году 300 млн рублей было направлено на инженерные изыскания и разработку проекта, выполнены геологические, гидрологические и другие изыскания, разработана проектно-сметная документация, проведена оценка необходимых энергетических и коммунальных мощностей.

По его словам, проект уже рассматривается в Главгосэкспертизе, решение которой ожидается в ноябре. "Получение разрешения на строительство мы планируем на январь", - сказал он.

В Новосибирске 29-31 октября проходит инспекционный визит по подготовке молодежного Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В конце мая Международная федерация хоккея (IIHF) официально подтвердила, что в 2023 году в Новосибирске пройдет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявлял, что строительство новой хоккейной арены в Новосибирске является обязательным условием проведения в 2023 году в России чемпионата мира по хоккею среди молодежи.

Построить арену планируется за 2,5-3 года, чтобы ее эксплуатация началась за год до молодежного чемпионата мира по хоккею, то есть, в 2022 году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки
.
  30.10.18 10:59
В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"
.
  30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  29.10.18 14:49
Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года
.
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября
.
  29.10.18 10:44
Москва прощается с Николаем Караченцовым


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket