Правительство Забайкалья отправлено в отставку

30.10.18 09:23

© РИА Новости. Сергей Субботин

30 октября. Interfax-Russia.ru - Врио главы Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку правительство региона, сообщает пресс-служба краевой администрации во вторник.

"В соответствии с законодательством правительство Забайкальского края должно быть отправлено в отставку. Вместе с тем, каждый из членов правительства, министров и их заместителей получит возможность проявить себя в статусе исполняющих обязанности - до момента, когда я лично встречусь с каждым. После чего будет принято решение, продолжим ли мы совместную работу", - цитирует пресс-служба слова А.Осипова.

Он выразил уверенность, что в Забайкалье есть профессиональные работоспособные специалисты, поэтому ему бы хотелось "максимально использовать наш забайкальский кадровый ресурс".

Как сообщалось, руководитель региона Наталья Жданова подала в отставку 11 октября. Она возглавляла край с 2016 года. В сентябре 2018 года Н.Жданова победила на выборах главы, получив более 54% голосов избирателей.

Президент РФ Владимир Путин назначил А.Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.

Выборы губернатора Забайкальского края должны состояться в сентябре 2019 года.