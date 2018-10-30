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Пермский пенсионер, осужденный за выросший на огороде мак, не смог добиться отмены приговора

Фото «Интерфакса»
30 октября. Interfax-Russia.ru - Пермский краевой суд во вторник оставил без изменения приговор суда первой инстанции в отношении пенсионера Игоря Трошева, который в сентябре этого года был приговорен к одному году лишения свободы условно за выросший на его огороде мак, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" из зала суда.

Представитель прокуратуры в судебном заседании настаивал на отмене приговора и новом рассмотрении дела. По его мнению, суд первой инстанции не дал оценку общественной опасности совершенного И.Трошевым преступления, не рассмотрел вопрос об изменении категории преступления на менее тяжкую.

В свою очередь защитник подсудимого просил апелляционный суд отменить приговор и полностью оправдать пенсионера. По его мнению, суд первой инстанции не учел, что у обвиняемого отсутствовал прямой умысел на совершение преступления, отсутствовала объективная сторона - пенсионер не ухаживал за запрещенным растением, не культивировал его.

"Приговор Пермского районного суда Пермского края от 19 сентября 2018 года оставить без изменения, апелляционное представление заместителя прокурора Пермского края и апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения", - зачитал решение судья Владимир Галяра.

Как заявил журналистам адвокат И.Трошева Егор Михайлов, это решение суда он планирует оспаривать в кассационном порядке.

Как сообщалось, в сентябре суд приговорил 64-летнего пенсионера к одному году лишения свободы условно за совершение преступления по ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

В ходе следствия с личного земельного участка осужденного было изъято 467 маковых кустов общей массой около 4 кг. Экспертиза установила, что изъятый мак является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно.

По данным местных СМИ, наркосодержащее растение выросло на земельном участке пенсионера после завоза нового грунта.

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