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30.10.18 10:09

Авианосец "Адмирал Кузнецов" не получил значительных повреждений - ОСК

© РИА Новости.
30 октября. Interfax-Russia.ru - Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате инцидента с доком не получил повреждений, которые могут затянуть ремонтные работы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в Объединенной судостроительной корпорации.

"По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил", - сказал представитель корпорации.

Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на вторник. По данным местных СМИ, во время инцидента упали два башенных крана.

Источник "Интерфакса" сказал, что на палубу авианосца упал кран, ущерб подсчитывается.

В ОСК заявили, что в настоящее время специалисты центра судоремонта "Звездочка" проводят детальный осмотр материальной части крейсера.

"Плановая доковая операция по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду, которую проводил подрядчик - 82 судоремонтный завод - прошла аварийно. Тем не менее, корабль штатно встал на воду и был отбуксирован на 35 судоремонтный завод, где продолжатся работы по его модернизации. В 06.10 минут 30 октября 2018 г. "Адмирал Кузнецов" ошвартовался у причала 35 СРЗ", - сказал представитель ОСК.

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