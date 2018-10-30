Два рыбака погибли из-за пожара в вагончике на берегу Вятки в Кировской области

30.10.18 10:16

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи проводят проверку в связи с гибелью двух рыбаков во время пожара в Арбажском районе Кировской области.

Региональное СУ СКР сообщает, что пожар произошел утром во вторник в рыбацком вагончике, стоящем на берегу реки Вятки близ села Кормино.

"Строение выгорело полностью. Погибли двое мужчин, одному удалось спастись", - говорится в сообщении.

На месте работают следователи, причины пожара и личности погибших устанавливаются.