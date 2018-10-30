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30.10.18 10:22

Многодетным семьям в Вологодской области будут выдавать земельные сертификаты вместо участков

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
30 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Вологодской области одобрило законопроект, согласно которому многодетным семьям в регионе будут выдавать земельные сертификаты вместо участков.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодчины Олега Кувшинникова, речь идет о единовременной денежной выплате для семей, имеющих трех и более детей, и стоящих в очереди на получение бесплатно в собственность земельного участка.

"Реализация этого проекта имеет огромную социальную значимость для многодетных семей. Предоставление земельных участков как мера поддержки не всегда эффективна, поскольку их большая часть не благоустроена, не обеспечена дорогами и инженерной инфраструктурой. "Земельный сертификат" - это то оптимальное решение, которое позволит семьям самим выбрать меру поддержки: улучшить жилищные условия, получить земельный участок или денежные средства", - цитирует пресс-служба О.Кувшинникова.

Исходя из средней кадастровой стоимости квадратного метра земельных участков для индивидуального жилищного строительства, была определена сумма единовременной выплаты - 223 тыс. 400 рублей. Эти деньги семья может направить на покупку жилого помещения, либо земельного участка, на строительство индивидуального жилого дома или на оплату первоначального взноса по ипотеке. Выплату также можно направить на погашение долга при уплате процентов по жилищным кредитам и на уплату цены договора участия в долевом строительстве.

Основой для разработки и внедрения инициативы стали результаты социологического исследования, которое проводилось в Вологде, Череповце и крупных районах области. В ходе опроса была выбрана 1 тыс. многодетных семей, 82% из которых заявили, что хотели бы получить "земельный сертификат" вместо участка. Оставшиеся 18% рассматривают возможность продажи полученного земельного участка.

В проекте областного бюджета на 2019 год уже запланировано почти 400 млн рублей на обеспечение "земельных сертификатов". Указанную выплату смогут получить более чем 1,7 тыс. вологодских семей.

"Мы внедряем этот инструмент одними из первых в России. Если спрос на "земельные сертификаты" будет расти, мы готовы увеличивать объем выделяемых средств", - резюмировал О.Кувшинников.

Законопроект был одобрен на заседании регионального правительства и направлен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Вологодской области.

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