Свердловский губернатор предложил Екатеринбург в качестве площадки для проведения мероприятий ООН

30.10.18 10:32

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 октября. Interfax-Russia.ru - Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудили возможность проведения в Екатеринбурге крупных форумов мирового уровня и мероприятий ООН, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Встреча прошла в штаб-квартире ООН в рамках презентации Свердловской области.

"Мы бы хотели предложить Екатеринбург в качестве площадки для проведения конференции ООН по торговле и развитию, а также мероприятий в рамках программы ООН по населенным пунктам", - приводятся в сообщении слова Е.Куйвашева.

Отмечается, что в ходе встречи состоялось обсуждение возможности проведения в Екатеринбурге первого всемирного молодежного конвента ООН.

"Господин Гутерриш поддержал эту инициативу и поручил профильным представителям ООН проработать вопросы, связанные с проведением этих мероприятий в Екатеринбурге", - говорится в пресс-релизе.

Также А.Гутерриш заинтересовался опытом Свердловской области в работе по сохранению межнационального мира и согласия среди представителей 160 национальностей, живущих в регионе. Свердловские власти в ближайшее время подготовят для генсекретаря ООН материалы, в которых отразят свои проекты и наработки.

Кроме того, в рамках презентации региона в штаб-квартире ООН Е.Куйвашев встретился с заместителем Генерального секретаря организации Алисон Смейл.