Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Тверской области

30.10.18 10:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 октября. Interfax-Russia.ru - Девять граждан Молдавии пострадали в результате аварии с микроавтобусом в Тверской области, сообщили "Интерфаксу" в Госавтоинспекции.

По информации ведомства, автоавария произошла в 00:10 на 196 км трассы М-9 "Балтия". Микроавтобус "Мерседес Спринтер", который вез из Москвы в Латвию 12 пассажиров, съехал с дороги и врезался в дерево.

Все пассажиры - граждане Молдавии. Девять из них получили при аварии травмы.