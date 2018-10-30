Госдолг Костромской области за 9 месяцев уменьшился на 5,7%

30.10.18 10:29

© РИА Новости. Илья Питалев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Костромской области на 1 октября 2018 года составил 20 млрд 729,8 млн рублей, сообщается на сайте регионального департамента финансов.

Госдолг региона на 1 января равнялся 21 млрд 989,3 млн рублей. Таким образом, в январе-сентябре он уменьшился на 5,7%.

Долговые обязательства по бюджетным кредитам составили 12 млрд 479 млн 773,3 тыс. рублей, по банковским кредитам - 8 млрд 250 млн рублей. Регион в январе-сентябре полностью погасил долговые обязательства по ценным бумагам (на 1 января 2018 года они равнялись 1 млрд 50 млн рублей).

Бюджет Костромской области на 2018 год принят с доходами в размере 27 млрд 162 млн рублей, расходами - 25 млрд 881 млн рублей, профицитом - 1 млрд 281 млн рублей, или 4,7% от доходов.