СКР на транспорте возбудил уголовное дело по факту ЧП на плавдоке 82 СРЗ в Мурманске

30.10.18 10:41

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 октября. Interfax-Russia.ru - В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск), в результате которого пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, в понедельник в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление дока.

"В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести", - пояснили в следственном управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа мурманского следственного отдела на транспорте. Кроме того, из Санкт-Петербурга выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.

"В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока", - подчеркнули в ведомстве.