Террористическая ячейка "ИГИЛ" обезврежена в Татарстане

30.10.18 10:52

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

30 октября. Interfax-Russia.ru - ФСБ России сообщает о пресечении деятельности в Татарстане террористической ячейки, члены которой планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ, занимались вербовкой сторонников из числа радикальной молодежи.

"В рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ)", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ России.

По данным спецслужбы, "члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории России и присоединиться к боевикам в Сирии, в этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора".

ЦОС сообщает, что в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. "Одновременно проведено задержание еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", - отмечает спецслужба.

В ходе обысков в 18-ти адресах изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика международной террористической организации (МТО) "Исламское государство".

"Лидером джихадистского сообщества является житель города Набережный Челны, ранее судимый за пропаганду МТО "Исламское государство", - сообщает ЦОС ФСБ.

Спецоперация проводилась ФСБ России во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службой войск Национальной гвардии.