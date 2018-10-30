Управляющий дронами самолет будет сбит в случае новой атаки на базу РФ в Сирии – Шаманов

30.10.18 11:03

© РИА Новости. Виталий Тимкив

30 октября. Interfax-Russia.ru - В случае повторения ситуации, когда российскую базу в Сирии атакуют беспилотники, управляемые самолетом-разведчиком другого государства, этот объект может быть уничтожен, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Соответствующие заявления об управляемой с самолета США атаке беспилотников, которые были сделаны, подкреплены ещё нашими процессами по военной линии. Я не исключаю, что в следующий раз это дает нам моральное право нанести удар по этому средству и сбить его", - сказал В.Шаманов во вторник.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на замглавы Минобороны РФ Александра Фомина, что во время одной из атак беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим управление дронами велось с американского самолета Poseidon 8.

В.Шаманов отметил, что "это достоверно выявленная информация, и, конечно, это вызывает удивление у нас по существу как техническое вмешательство в систему управления, что непозволительно".

"Это вообще, если говорить языком профессионалов, непозволительная вещь, потому что любой сбой в системе управления может привести к непредсказуемым последствиям, и это неэтично и является нарушением с точки зрения закона", - сказал глава комитета.