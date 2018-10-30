В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"

30.10.18 10:59

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 октября. Interfax-Russia.ru - Общественная акция "Колокол памяти", приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий, стартовала в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Ударом в символический колокол, выполненный в виде висящего на цепи рельса, который был специально сооружён автором монумента Георгием Франгуляном, дали старт акции глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, экс-уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов, руководитель общества "Мемориал" Ян Рачинский.

Р.Романов отметил, что все желающие до 22:00 смогут возложить цветы к "Стене скорби", зажечь свечи и почтить память жертв репрессий ударом в "Колокол памяти".

М.Федотов напомнил, что День памяти жертв политических репрессий отмечается в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей.

"Я могу сказать, что удовлетворен той работой, которая делается, особенно в последние годы. Нам удалось добиться того, что была утверждена концепция Государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Нам удалось добиться создания рабочей группы по увековечению, благодаря усилиям этой группы удалось, в том числе, этот мемориал создать, удается по всей стране создавать мемориалы", - сказал М.Федотов журналистам.