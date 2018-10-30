Аграрии Курганской области собрали более 1,7 млн тонн зерна в 2018 году

30.10.18 11:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 октября. Interfax-Russia.ru - Сельхозпроизводители Курганской области по итогам уборочной кампании 2018 года намолотили более 1,7 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба департамента агропромышленного комплекса региона.

"Завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. По оперативным данным намолочено более 1 млн 771 тыс. тонн зерна в первоначально оприходованном весе. Урожайность зерновых составила 17,2 центнера зерна с гектара", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Каргапольском, Куртамышском, Макушинском, Половинском, Целинном, Шадринском и Щучанском районах намолот превысил 100 тыс. тонн зерна. Более 20 центнеров с гектара получили земледельцы Варгашинского, Каргапольского, Щучанского, Шадринского районов.

По данным пресс-службы, в настоящее время убрано 87% масличных культур, осталось обмолотить 17 тыс. га, это в основном подсолнечник.

Завершена уборка овощей и картофеля. Убрано картофеля 93,6 тыс. тонн (рост на 11% к 2017 году) при средней урожайности 220 центнера с гектара, овощей собрано 29,1 тыс. тонн (рост на 0,3%) при средней урожайности 339 ц/га. Самая высокая урожайность картофеля оказалась в Кетовском районе - 280 ц/га, по овощам также в Кетовском районе - 497 ц/га.

"Прирост объемов производства картофеля и овощей обеспечен в первую очередь за счет ввода в 2018 году 300 гектаров орошаемых земель", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, в настоящее время основная обработка почвы проведена на площади 366 тыс. га. В области в полном объеме засыпаны семена, ведется работа по доведению их до посевных кондиций.