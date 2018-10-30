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30.10.18 11:32
Перевозчики присвоили не менее 1 млн рублей из оплаты граждан за вывоз мусора в Челябинске
Проверкой установлено, что перевозчики, вывозившие мусор из челябинских дворов, часть отходов не довозили до полигона ТКО, а сваливали его в окрестностях города.
При этом они предоставляли недостоверную информацию о суммах затрат на транспортировку.
По версии следствия, таким образом было присвоено не менее 1 млн рублей из средств, уплаченных жителями за вывоз мусора.
Ранее сообщалось, что полиция Челябинска возбудила уголовное дело по фактам нарушения при вывозе мусора по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Пока обвинение никому не предъявлено.
Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.
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