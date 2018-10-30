Перевозчики присвоили не менее 1 млн рублей из оплаты граждан за вывоз мусора в Челябинске

30.10.18 11:32

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30 октября. Interfax-Russia.ru - Полиция Челябинска возбудила уголовное дело о хищении бюджетных средств при оказании услуг по вывозу отходов, сообщается на сайте пресс-службы областной прокуратуры.

Проверкой установлено, что перевозчики, вывозившие мусор из челябинских дворов, часть отходов не довозили до полигона ТКО, а сваливали его в окрестностях города.

При этом они предоставляли недостоверную информацию о суммах затрат на транспортировку.

По версии следствия, таким образом было присвоено не менее 1 млн рублей из средств, уплаченных жителями за вывоз мусора.

Ранее сообщалось, что полиция Челябинска возбудила уголовное дело по фактам нарушения при вывозе мусора по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Пока обвинение никому не предъявлено.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.