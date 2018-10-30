Новые станции "зеленой" и "оранжевой" линий метро Петербурга планируется ввести до 2025 года

30.10.18 11:30

© РИА Новости. Анатолий Медведь

30 октября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербург сохраняет планы по вводу в эксплуатацию новых станций "зеленой" и "оранжевой" линий метро, сообщил на заседании правительства во вторник глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Отвечая на вопросы врио губернатора Александра Беглова о развитии метро при обсуждении поправок в генеральный план города, С.Харлашкин подтвердил, что введение в эксплуатацию участка Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до станции "Шуваловский проспект", включая станцию "Туристская", запланировано на 2023 год.

Кроме того, глава комитета подтвердил планы по вводу Красносельско-Калининской линии от станции "Обводный канал" до станции "Казаковская" с электродепо в 2025 год.

В этом же году, по словам С.Харлашкина, будет введен участок метрополитена от станции "Театральная" до станции "Морской фасад".

Как сообщалось, в марте правительство Петербурга представило проект изменений в схему развития метрополитена Петербурга, отодвинув границу планирования до 2030 года.

Согласно схеме, опубликованной на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, к 2030 году в Петербурге должно появиться более 20 новых станций метро, пять из них планировались к введению в 2018 году ("Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары", "Беговая" и "Новокрестовская"), а две - в 2019 году ("Театральная" и "Горный институт").

При этом, согласно планам городских властей, ввод первых станций новой Красносельско-Калининской ветки метро сдвинут немного дальше по времени. Если в старой схеме станции "Путиловская" и "Юго-Западная" должны были быть введены к 2020 году, то в новой схеме отмечалось, что пассажиры смогут воспользоваться ими не ранее 2022 года. Сдвиг в стройке произойдет и с другими станциями этой ветки - от станции "Броневая" до "Каретной" (переход со станции "Обводный канал"), включая станции "Заставская" и "Боровая". По новой схеме они планируются в 2026-2027 годах.

Также на период 2026-2027 годов запланирован ввод оставшихся станций Красносельско-Калининской ветки (после "Юго-Западной") - "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна". А вот продолжение этой ветки на северо-восток до станции "Ручьи" отложено на период после 2030 года.