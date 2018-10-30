Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
  
Машина будущего: прототип аэротакси собрали в Москве
   
После ливня: непогода мешает восстановлению инфраструктуры на Кубани
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
30.10.18 11:30

Новые станции "зеленой" и "оранжевой" линий метро Петербурга планируется ввести до 2025 года

© РИА Новости. Анатолий Медведь
30 октября. Interfax-Russia.ru - Санкт-Петербург сохраняет планы по вводу в эксплуатацию новых станций "зеленой" и "оранжевой" линий метро, сообщил на заседании правительства во вторник глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Отвечая на вопросы врио губернатора Александра Беглова о развитии метро при обсуждении поправок в генеральный план города, С.Харлашкин подтвердил, что введение в эксплуатацию участка Невско-Василеостровской линии от "Беговой" до станции "Шуваловский проспект", включая станцию "Туристская", запланировано на 2023 год.

Кроме того, глава комитета подтвердил планы по вводу Красносельско-Калининской линии от станции "Обводный канал" до станции "Казаковская" с электродепо в 2025 год.

В этом же году, по словам С.Харлашкина, будет введен участок метрополитена от станции "Театральная" до станции "Морской фасад".

Как сообщалось, в марте правительство Петербурга представило проект изменений в схему развития метрополитена Петербурга, отодвинув границу планирования до 2030 года.

Согласно схеме, опубликованной на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, к 2030 году в Петербурге должно появиться более 20 новых станций метро, пять из них планировались к введению в 2018 году ("Проспект Славы", "Дунайская", "Шушары", "Беговая" и "Новокрестовская"), а две - в 2019 году ("Театральная" и "Горный институт").

При этом, согласно планам городских властей, ввод первых станций новой Красносельско-Калининской ветки метро сдвинут немного дальше по времени. Если в старой схеме станции "Путиловская" и "Юго-Западная" должны были быть введены к 2020 году, то в новой схеме отмечалось, что пассажиры смогут воспользоваться ими не ранее 2022 года. Сдвиг в стройке произойдет и с другими станциями этой ветки - от станции "Броневая" до "Каретной" (переход со станции "Обводный канал"), включая станции "Заставская" и "Боровая". По новой схеме они планируются в 2026-2027 годах.

Также на период 2026-2027 годов запланирован ввод оставшихся станций Красносельско-Калининской ветки (после "Юго-Западной") - "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая Поляна". А вот продолжение этой ветки на северо-восток до станции "Ручьи" отложено на период после 2030 года.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки
.
  30.10.18 10:59
В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"
.
  30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  29.10.18 14:49
Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года
.
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября
.
  29.10.18 10:44
Москва прощается с Николаем Караченцовым


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket