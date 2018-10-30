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30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки
Как отмечается, парковка была рассчитана на 200 машин. Инспекторы выяснили, что участок, на котором находилась парковка, был предоставлен в аренду для эксплуатации портовых подкрановых путей. Арендатор самовольно изменил назначение территории. Незаконной парковкой пользовались посетители ресторана, находящегося поблизости. Стоянка была огорожена забором, въезд осуществлялся через ворота.
"Теперь арендатору земельного участка предстоит принять меры по устранению нарушения земельного законодательства и ликвидировать незаконную парковку на берегу Москвы-реки", - отметили в пресс-службе.
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