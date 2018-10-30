Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки

30.10.18 11:33

© РИА Новости. Илья Питалев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Инспекторы обнаружили незаконную парковку на набережной Москвы-реки в районе Печатников, сообщает во вторник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Как отмечается, парковка была рассчитана на 200 машин. Инспекторы выяснили, что участок, на котором находилась парковка, был предоставлен в аренду для эксплуатации портовых подкрановых путей. Арендатор самовольно изменил назначение территории. Незаконной парковкой пользовались посетители ресторана, находящегося поблизости. Стоянка была огорожена забором, въезд осуществлялся через ворота.

"Теперь арендатору земельного участка предстоит принять меры по устранению нарушения земельного законодательства и ликвидировать незаконную парковку на берегу Москвы-реки", - отметили в пресс-службе.