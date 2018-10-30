Не рассчитал вес: автомост обрушился при проезде груженой фуры в Приморье
  
После ливня: непогода мешает восстановлению инфраструктуры на Кубани
   
Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
30.10.18 11:33

Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки

© РИА Новости. Илья Питалев
30 октября. Interfax-Russia.ru - Инспекторы обнаружили незаконную парковку на набережной Москвы-реки в районе Печатников, сообщает во вторник пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Как отмечается, парковка была рассчитана на 200 машин. Инспекторы выяснили, что участок, на котором находилась парковка, был предоставлен в аренду для эксплуатации портовых подкрановых путей. Арендатор самовольно изменил назначение территории. Незаконной парковкой пользовались посетители ресторана, находящегося поблизости. Стоянка была огорожена забором, въезд осуществлялся через ворота.

"Теперь арендатору земельного участка предстоит принять меры по устранению нарушения земельного законодательства и ликвидировать незаконную парковку на берегу Москвы-реки", - отметили в пресс-службе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.10.18 10:59
В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"
.
  30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  29.10.18 14:49
Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года
.
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября
.
  29.10.18 10:44
Москва прощается с Николаем Караченцовым
.
  26.10.18 18:20
Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 млн рублей
.
  26.10.18 18:01
Ходатайство об аресте бывшего первого зампрокурора Башкирии Горбунова рассмотрят в суде


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket