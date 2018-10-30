Число госпитализированных в результате паводка на Кубани достигло 21 человека

30.10.18 11:42

© РИА Новости. Иван Руднев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Число госпитализированных граждан в зоне ЧС в Краснодарском крае превысило 20 человек, четверо из них - дети, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения края во вторник.

"На госпитализации остается 21 человек, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на подтопленных территориях всего за медицинской помощью обратились 360 пациентов, в том числе амбулаторная помощь оказана 74 детям.

Днем ранее сообщалось о 14 госпитализированных на подтопленных паводком территориях Кубани.