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30.10.18 11:54

Сотни жителей Ингушетии пришли на памятные мероприятия к годовщине осетино-ингушского конфликта

© РИА Новости. Андрей Стенин
30 октября. Interfax-Russia.ru - В Назрани (Ингушетия) начались памятные мероприятия, посвященные жертвам осетино-ингушского конфликта 1992 года, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

Акция проходит на территории реконструированного в 2012 году мемориала памяти жертв трагедии осени 1992 года "Г1оазота кашмаш". Здесь установлены плиты с именами более 400 погибших и 198 пропавших без вести в дни трагических событий ингушей.

В 2010 году глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров своим указом установил в республике памятную дату - 30 октября - День памяти жертв трагических событий осени 1992 года. Сделано это для того, чтобы подобного рода конфликты никогда больше не случались, а взаимоотношения между народами Северного Кавказа строились на общечеловеческих принципах взаимопонимания, уважения друг к другу, созидательности и добрососедства.

Почтить память погибших пришли глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, представители правительства и парламента региона, духовенства, родственники погибших, жители различных населенных пунктов республики.

В ходе акции собравшиеся читают молитвы, совершают религиозные обряды (зикр). Кроме того, планируется раздача пожертвований малоимущим семьям по спискам, составленным имамами мечетей и администрациями городов и районов.

Боевые действия междуингушами и осетинами в Пригородном районе Северной Осетии начались в ночь на 31 октября 1992 года. Для прекращения столкновений в зону конфликта ввели федеральные войска. По данным Генпрокуратуры РФ, в ходе конфликта с 31 октября по 5 ноября 1992 года погибли 583 человека.

По данным комитета содействия поиску заложников и без вести пропавших Ингушетии, без вести пропавшими числятся 195 человек ингушской национальности и 400 - убитыми. Около 60 тысяч ингушей, проживавших в Пригородном районе и Владикавказе, вынуждены были покинуть свои дома и найти убежище на территории Ингушетии.

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