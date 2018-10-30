Около 20 исторических объектов отреставрируют к 500-летию Тульского кремля в 2020 году

30.10.18 11:48

© РИА Новости. Виталий Белоусов

30 октября. Interfax-Russia.ru - В Тульской области запланирован ремонт и реставрация объектов культурного наследия и зданий учреждений культуры, благоустройство территорий исторических центров малых городов в рамках подготовки и проведения празднования в 2020 году 500-летия Тульского кремля, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

Кроме того, по словам губернатора, предусмотрена чистка водоёмов и обустройство набережных, проведение дорожных работ, культурно-массовых мероприятий.

"План должен быть реализован в полном объеме в соответствии с установленными сроками. Прошу профильные органы власти принять для этого все необходимые меры, а председателя правительства Тульской области - взять эту работу на контроль", - сказал А.Дюмин на совещании с членами правительства региона.

В общей сложности на эти цели предусмотрено более 700 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 465,9 млн рублей.

По словам регионального министра культуры Татьяны Рыбкиной, проводятся ремонтно-реставрационные работы на семи объектах культурного наследия: в Дубне завершается реставрация усадьбы Мосолова, в Алексине до конца года будет отреставрирована усадьба купца Маслова - здание краеведческого музея, в Крапивне - Дом купца Пряничникова, который впоследствии будет использоваться музеем Ясная-Поляна.

Кроме того, в Богородицке подходит к завершению реставрация въездной башни, а также завершаются работы по реставрации фасада основного здания дворца-музея.

Также проводится реставрация трех объектов на улице Металлистов в Туле (возле кремля - ИФ). Эти здания в рамках проекта "Музейный квартал" примут первых посетителей уже в 2019 году.

Завершается создание музея археологии в кремле, где будут представлены экспонаты, найденные в ходе работ по улице Металлистов и Тульской набережной. Скоро появятся новые экспозиции в башнях Тульского кремля.

"В будущем году запланирована реставрация 6 объектов культурного наследия: здания казначейства в Чекалине, краеведческого музея и библиотеки в Белеве, краеведческого музея и усадьбы Мирковичей в Одоеве и усадьбы князей Гагариных в Плавске", - сказала Т.Рыбкина.

Кроме того, в план мероприятий планируется включить строительство моста через реку Ока и ремонт еще трех мостов. Также заключены контракты на разработку проектов по расчистке участка русла реки Ока в черте Белева и участка русла реки Упа в Одоеве.

В рамках 500-летия Тульского кремля в регионе проходят культурно-массовые мероприятия. Изданы Тульская историко-культурная энциклопедия, краеведческий сборник по городам Большой засечной черты, книга с тифлокомментариями по экспозиции "Тульский кремль - щит и меч России".