КС Ингушетии отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе Чечней

30.10.18 12:00

© РИА Новости. Руслан Кривобок

30 октября. Interfax-Russia.ru - Конституционный суд Ингушетии на заседании во вторник отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона и границе Чечней и отводе председателя суда, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель КС.

"Заседание только что закончилось. Вердикт не оглашен. День оглашения вердикта будет определен судом дополнительно. Участники заседания уходили один раз в совещательную комнату. Было принято решение ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя КС Аюпа Гагиева отклонить", - сказал собеседник агентства.