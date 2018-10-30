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30.10.18 12:13

Шаманов: Ответом на выход США из ДРСМД может быть военное присутствие России на Кубе

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 октября. Interfax-Russia.ru - Говорить о конкретных решениях России в связи с выходом из США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) пока рано, но не исключено, что одним из вариантов может стать тема военного присутствия РФ на Кубе, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Для того, чтобы усилить наше военное присутствие на Кубе, нам нужно как минимум согласие кубинского правительства. Ведь это вопрос больше политический, чем военный, и сегодня, наверное, ещё преждевременно говорить о каких-то конкретных мероприятиях в ответ на возможный выход США из ДРСМД. Сейчас идёт активная фаза оценки последствий (такого сценария - ИФ), а с оценками будут подготавливаться и предложения", - сказал В.Шаманов во вторник.

"Я не исключаю возможности, что на предстоящей встрече с лидером Кубы в Москве будет затрагиваться и этот вопрос", - добавил глава комитета.

В то же время он напомнил, что, "когда Мигель Диас-Канель избирался на пост первого лица государства, он продекларировал свою позицию, что они не планируют размещения на своей территории иностранных военных баз".

"Но мы знаем, что политика - это живая материя, и у Кубы есть свои интересы, Куба сама страдает от санкций со стороны Америки", - сказал В.Шаманов.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибудет с официальным визитом в Россию 1 ноября.

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