Шаманов: Ответом на выход США из ДРСМД может быть военное присутствие России на Кубе

30 октября. Interfax-Russia.ru - Говорить о конкретных решениях России в связи с выходом из США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) пока рано, но не исключено, что одним из вариантов может стать тема военного присутствия РФ на Кубе, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
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"Для того, чтобы усилить наше военное присутствие на Кубе, нам нужно как минимум согласие кубинского правительства. Ведь это вопрос больше политический, чем военный, и сегодня, наверное, ещё преждевременно говорить о каких-то конкретных мероприятиях в ответ на возможный выход США из ДРСМД. Сейчас идёт активная фаза оценки последствий (такого сценария - ИФ), а с оценками будут подготавливаться и предложения", - сказал В.Шаманов во вторник.
"Я не исключаю возможности, что на предстоящей встрече с лидером Кубы в Москве будет затрагиваться и этот вопрос", - добавил глава комитета.
В то же время он напомнил, что, "когда Мигель Диас-Канель избирался на пост первого лица государства, он продекларировал свою позицию, что они не планируют размещения на своей территории иностранных военных баз".
"Но мы знаем, что политика - это живая материя, и у Кубы есть свои интересы, Куба сама страдает от санкций со стороны Америки", - сказал В.Шаманов.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибудет с официальным визитом в Россию 1 ноября.