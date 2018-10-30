Санкт-Петербург должен развиваться как при Петре I - врио губернатора

30.10.18 12:27

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов при обсуждении поправок в генеральный план призвал к интенсивному и креативному развитию города.

"Путь развития нашего города должен быть интенсивным, креативным и быстрым, как строил город Петр I. У нас в городе нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни дерева, ни угля. Горожане зарабатывают своей головой и руками, поэтому нужно создавать высокотехнологичные рабочие места", - сказал А.Беглов, обращаясь к членам правительства на заседании во вторник.

Он подчеркнул, что город должен рационально использовать свои площади.

"У нас не Ленинградская область и не Дальний Восток. У нас небольшой город с большой концентрацией населения. Каждый квадратный километр должен быть рассчитан, должен стать золотым яичком. Мы не должны отдавать (землю - ИФ) на откуп тем, кто просто зарабатывает деньги, если эта стройка не приносит дохода городу. Иначе мы весь город чем-то непонятным застроим, а будем ездить на заработки в Новгород, Псков или Москву", - сказал он.

Площадь Санкт-Петербурга - 1403 квадратных километра. Между тем, площадь Лондона составляет 1 572 квадратных километра, Стамбула 1 539 квадратных километра, а площадь Москвы до присоединения новых территорий в 2011-2012 годах составляла 1080 квадратных километров. Санкт-Петербург входит в число крупнейших городов Европы и по численности населения, и по площади.