Необходимости в новом договоре с Украиной по Азовскому морю в Кремле не видят

30.10.18 12:43

© РИА Новости. Сергей Гунеев

30 октября. Interfax-Russia.ru - В Кремле заявили, что не видят необходимости в перезаключении договора с Украиной по Азовскому морю с учетом изменения статуса Крыма и открытия Крымского моста.

"Пока нет никакой позиции в данном случае. Существует международная правовая база на сей счет, и она действует. На это и следует ориентироваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.