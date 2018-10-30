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30.10.18 13:04

Siemens отказали в пересмотре иска к "Технопромэкспорту" по делу о "крымских турбинах"

© РИА Новости. Илья Питалев
30 октября. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ отказал Siemens и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП с "Силовыми машинами") в пересмотре иска к ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, структуры "Ростеха"), следует из картотеки суда.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московского округа 21 июня отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО "СТГТ" на решение судов нижестоящих инстанций об отказе в иске к ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" по делу о "крымских турбинах".

СТГТ требует возврата турбин, произведённых по заказу "Технопромэкспорта" для электростанции в Тамани, но в итоге поставленных в Крым. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

Суды нижестоящих инстанций, принимая решения, применили нормы права, не действовавшие на момент заключения контракта, заявил в суде представитель СТГТ. Он также напомнил, что, как подтвердилось в ходе судебных разбирательств, ООО "Технопромэкспорт" и ОАО "Технопромэкспорт" являются аффилированными структурами.

ООО "СТГТ" летом 2015 г. заключило контракт с ОАО "Технопромэкспорт" на поставку четырёх газовых турбин для электростанции в Тамани. Как заявлялось в ходе судебных разбирательств, уже осенью 2015 г. ОАО "Технопромэкспорт" перепродало эти турбины ООО "Технопромэкспорт", которое строит две электростанции в Крыму. Летом 2017 г. стало известно, что все четыре турбины были поставлены в Крым.

Осенью 2017 г. Siemens подал иск к обоим "Технопромэкспортам" о признании сделки по продаже турбин недействительной. Структуры "Ростеха" подавали встречный иск к Siemens о признании недействительными нескольких пунктов контракта, в которых содержались требования о необходимости соблюдения санкций Евросоюза.

В пункты было включено требование не исполнять контракт, если им будут нарушены санкции ряда государств - США, ЕС, ООН, и в том числе санкции к РФ. Пункты также содержат положения, определяющие, куда должно поставляться оборудование. В них также присутствует запрет на использование оборудования в Крыму. Ещё один пункт "привязал" оборудование к конкретной площадке из-за технических и климатических показателей.

Позже, осенью 2017 г., ООО "СТГТ" подало самостоятельный иск к структурам "Ростеха". Арбитражный суд Москвы 10 января 2018 года отказал компании в иске к ООО "ТПЭ" и ОАО "ТПЭ" о "крымских турбинах". Апелляционный суд 9 апреля оставил решение в силе.

Ранее, в июне, Арбитражный суд Московского округа в рамках параллельного дела также отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решения нижестоящих судов по иску Siemens к "Технопромэкспорту", а также во встречном иске "Технопромэкспорта" к немецкой компании. ВС РФ отказал и в пересмотре этого дела тоже.

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