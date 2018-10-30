Полицейских будут судить по обвинению в превышении полномочий в Нижегородской области

30.10.18 13:15

© РИА Новости. Илья Питалев

30 октября. Interfax-Russia.ru - Четыре сотрудника отдела внутренних дел Уренского района Нижегородской области, обвиненные в превышении полномочий, предстанут перед судом.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщает во вторник, что вечером 13 января 2017 года двое участковых, оперативный работник и специалист по вооружению ОВД доставили в отдел мужчину и женщину по подозрению в совершении преступления.

"Превышая свои должностные полномочия, сотрудники полиции нанесли множественные удары по голове и телу подозреваемых руками и ногами, а также использовали в отношении них электрошокер, металлическую гирю весом 16 кг, полимерную бутылку, наполненную водой", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным суда, полицейские пристегнули задержанного наручниками к трубе отопления, а женщину, схватив за волосы, водили по коридору, также ей "угрожали изнасилованием".

От обоих задержанных сотрудники полиции требовали признаться в совершении преступления, отмечается в сообщении.

В результате один из пострадавших получил закрытые переломы ребер, сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки лица и тела.

Действия полицейских квалифицированы по п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения).

"Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Уренский районный суд, начато рассмотрение", - говорится в пресс-релизе.