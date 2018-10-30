В конце ноября в Петербурге и Ленобласти похолодает до -7 градусов

30.10.18 13:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 октября. Interfax-Russia.ru - Морозная погода со снегопадами придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в третьей декаде ноября, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре во вторник.

Погода в первой и второй декадах ноября будет формироваться под чередующимся влиянием восточных и южных периферий северо-атлантических циклонов и северных и западных периферий европейского антициклона с некоторым преобладанием последних. В этот период прогнозируется облачная погода с прояснениями, периодические осадки преимущественно в виде дождя и незначительно повышенный относительно нормы температурный фон.

В третьей декаде ноября высока вероятность волны холода, связанной с затоками арктического воздуха в тыловых частях циклонов. В этот период прогнозируются осадки преимущественно в виде снега и заметно пониженный относительно нормы температурный фон.

В Петербурге в первой декаде месяца дневные температуры будут находиться в пределах плюс 3-8 градусов, ночью от нуля до плюс 5 градусов, в отдельные ночи при прояснениях возможно похолодание до минус 1-3 градусов. Во второй декаде дневные температуры в пределах от нуля до плюс 5 градусов, ночные - от плюс 1 до минус 4 градусов.

В третьей декаде похолодает до минус 2-7 градусов, ночью температура будет опускаться до минус 5-10 градусов, в отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температуры воздуха до минус 11-15 градусов.

На территории Ленинградской области в первой декаде ноября дневные температуры воздуха в пределах плюс 3-8 градусов, ночью от плюс 3 до минус 2 градусов, в отдельные ночи возможно похолодание до минус 3-8 градусов. Во второй декаде днем плюс 1-4 градуса, ночью от плюс 1 до минус 4 градусов, в отдельные ночи будет холодать до минус 5-10 градусов.

В третьей декаде дневные температуры понизятся до минус 3-8 градусов. Ночью в западных районах области минус 6-11 градусов, в отдельные ночи до минус 13-18 градусов. На востоке днем минус 8-13 градусов, в отдельные ночи мороз до минус 16-21 градуса.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется близкой к норме. Месячная сумма осадков в Петербурге составит 60-100% от климатической нормы, в Ленинградской области - 50-90%, в отдельных районах 100-120% от нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в ноябре составляет плюс 0,1 градуса. Месячная сумма осадков - 56 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области изменяется от плюс 0,2 градуса в прибрежных районах Финского залива до минус 2,8 градуса на востоке области, месячная сумма осадков - от 48 до 76 мм.