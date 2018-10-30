ЧП на выходе: упавший кран пробил дыру в палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
  
Машина будущего: прототип аэротакси собрали в Москве
   
Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00
 
Главные события
30.10.18 13:30

В конце ноября в Петербурге и Ленобласти похолодает до -7 градусов

© РИА Новости. Владимир Астапкович
30 октября. Interfax-Russia.ru - Морозная погода со снегопадами придет в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в третьей декаде ноября, сообщили "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре во вторник.

Погода в первой и второй декадах ноября будет формироваться под чередующимся влиянием восточных и южных периферий северо-атлантических циклонов и северных и западных периферий европейского антициклона с некоторым преобладанием последних. В этот период прогнозируется облачная погода с прояснениями, периодические осадки преимущественно в виде дождя и незначительно повышенный относительно нормы температурный фон.

В третьей декаде ноября высока вероятность волны холода, связанной с затоками арктического воздуха в тыловых частях циклонов. В этот период прогнозируются осадки преимущественно в виде снега и заметно пониженный относительно нормы температурный фон.

В Петербурге в первой декаде месяца дневные температуры будут находиться в пределах плюс 3-8 градусов, ночью от нуля до плюс 5 градусов, в отдельные ночи при прояснениях возможно похолодание до минус 1-3 градусов. Во второй декаде дневные температуры в пределах от нуля до плюс 5 градусов, ночные - от плюс 1 до минус 4 градусов.

В третьей декаде похолодает до минус 2-7 градусов, ночью температура будет опускаться до минус 5-10 градусов, в отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температуры воздуха до минус 11-15 градусов.

На территории Ленинградской области в первой декаде ноября дневные температуры воздуха в пределах плюс 3-8 градусов, ночью от плюс 3 до минус 2 градусов, в отдельные ночи возможно похолодание до минус 3-8 градусов. Во второй декаде днем плюс 1-4 градуса, ночью от плюс 1 до минус 4 градусов, в отдельные ночи будет холодать до минус 5-10 градусов.

В третьей декаде дневные температуры понизятся до минус 3-8 градусов. Ночью в западных районах области минус 6-11 градусов, в отдельные ночи до минус 13-18 градусов. На востоке днем минус 8-13 градусов, в отдельные ночи мороз до минус 16-21 градуса.

Среднемесячная температура воздуха прогнозируется близкой к норме. Месячная сумма осадков в Петербурге составит 60-100% от климатической нормы, в Ленинградской области - 50-90%, в отдельных районах 100-120% от нормы.

Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в ноябре составляет плюс 0,1 градуса. Месячная сумма осадков - 56 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области изменяется от плюс 0,2 градуса в прибрежных районах Финского залива до минус 2,8 градуса на востоке области, месячная сумма осадков - от 48 до 76 мм.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.10.18 14:29
Пожар в гостинице "Останкино" потушили
.
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки
.
  30.10.18 10:59
В Москве в день памяти жертв политических репрессий проходит акция "Колокол памяти"
.
  30.10.18 10:33
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  29.10.18 14:49
Первые маршруты МЦД начнут курсировать в Москве к началу 2020 года
.
  29.10.18 14:05
Москва вложит почти 2 трлн рублей в развитие транспортной системы
.
  29.10.18 14:02
Народ проводил гроб с телом Николая Караченцова аплодисментами
.
  29.10.18 13:51
Москва планирует направить до 40 млрд рублей на сохранение памятников культуры в 2019-2021 годах
.
  29.10.18 12:32
Около 20 человек задержаны после стихийной акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия" в Москве
.
  29.10.18 12:24
Фестиваль "День народного единства" пройдет в Москве с 3 по 5 ноября


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket