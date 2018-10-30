Проблем с ремонтом повреждений на "Адмирале Кузнецове" не будет - глава ОСК

30.10.18 13:41

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

30 октября. Interfax-Russia.ru - Ремонт повреждений авианосца "Адмирал Кузнецов", которые были нанесены затонувшим плавучим доком, не будет сложным, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"При падении кран оставил дырку 4 на 5 метров, это структурные части корабля, которые ремонтируются легко и просто. У нас нет ощущения, что повреждения выше ватерлинии сколько-нибудь существенные. Задача сейчас с помощью водолазов понять, нет ли повреждений под водой. Мы не ожидаем проблем, но убедиться надо. Пока по сообщению главного строителя угроз выполнению заказа нет. Корабль пришвартован на 24-м причале 35-го завода. Ждём продолжения работ. Он (авианосец) так и так должен был выходить из дока и вставать к причальной стенке, но при совершении этой операции произошёл неконтролируемый сброс электроэнергии, что привело к непрогнозируемому погружению дока", - сказал А.Рахманов.