РЖД введут новые электрички от Саратова до строящегося аэропорта

30.10.18 13:52

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

30 октября. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в 2019 году задействует два новых электропоезда для организации пассажирских перевозок от Саратова до станции Сабуровка, рядом с которой строится новый аэропорт, и сократит время в пути до 40 минут, пишет официальное издание "Приволжской железной дороги" (ПривЖД, филиал "РЖД").

Приволжская дирекция моторвагонного подвижного состава в рамках инвестпрограммы РЖД получит в I квартале 2019 года два новых шестивагонных электропоезда ЭП3Д стоимостью более 500 млн рублей, сообщает издание. Планируется, что новые электропоезда будут курсировать на участке от Саратова до аэропортового комплекса "Гагарин" и далее до станции Сенная.

"Расстояние от Саратова до Сабуровки по железной дороге составляет примерно 37 км. Соответственно, от вокзала до аэропорта на электропоезде получится добраться примерно за 40 минут. С учетом того, что на автомобильных дорогах ситуация с пробками в последние годы усугубляется, это хороший показатель", - цитирует газета начальника Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава Михаила Жируна.

Отмечается, что электропоезда ЭП3Д накануне чемпионата мира по футболу 2018 года были задействованы в Волгоградском регионе ПривЖД для транспортного обслуживание болельщиков.

Ранее начальник ПривЖД Сергей Альмеев заявлял, что планируется сокращение времени в пути от вокзала до нового аэропорта с 1 часа до 40 минут без обновления подвижного состава.

"Мы предложили на первом этапе строительство (на станции Сабуровка - ИФ) двух остановочных платформ, перехода и остановочного пункта, чтобы пассажирам было удобно добираться до аэропорта. При этом мы планируем использовать тот подвижной состав, который у нас есть. Никаких аэроэкспрессов не будет, это совсем иной подход", - говорил С.Альмеев на пресс-конференции в декабре прошлого года.

Как сообщалось, новый аэропорт "Гагарин" планируется открыть 1 сентября 2019 года. Терминал нового авиаузла строит холдинг "Аэропорты регионов", параллельно государство обеспечивает строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 км.

Приволжская железная дорога проходит по территории Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, частично по территории Ростовской области и Казахстана.

Действующий аэропорт "Саратов-Центральный" был открыт в 1931 году, находится в черте города, принадлежит АО "Саратовские авиалинии". ВПП длиной 2,2 км позволяет обслуживать только самолеты типа Як-42 и Ан-24.