Спецкомиссия создана для расследования ЧП с плавдоком в Мурманске

30.10.18 14:41

© РИА Новости. А.Соломонов

30 октября. Interfax-Russia.ru - Инцидент с затоплением плавучего дока, из которого выходил тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - это техногенное происшествие, связанное с техническим или человеческим фактором, заявил во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Такое, к сожалению, случается. Здесь вопрос, который начала расследовать комиссия, созданная по решению правительства. Когда она проведет расследование, она даст ответы на все вопросы", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Для нас это - весьма серьезный прецедент. Случаи такие бывали в мире. Поэтому их нельзя считать уникальными. Но это, повторюсь, ненормально", - сказал А.Рахманов.