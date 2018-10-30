Пожар на нефтебазе в ХМАО локализован - МЧС

30.10.18 14:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 октября. Interfax-Russia.ru - Распространение огня на нефтебазе в ХМАО остановлено на площади тысяча квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"На нефтеперерабатывающей станции в Нижневартовском районе произошла разгерметизация двух резервуаров. Один из них частично заполнен нефтью, другой - водонефтяной эмульсией. Объем резервуаров 5 тыс. куб. м", - сказали в главке.

Между тем угрозы распространения огня нет. "Фактически возгорание локализовано обвалованием резервуаров. За его пределы огонь не выходит", - сказали в главке.

МЧС увеличивает группировку на месте пожара, однако необходимости в применении авиации нет.

По данным "Медицины катастроф", при пожаре пострадали два человека.

Они доставляются в Нижневартовскую больницу.