Два человека пострадали в результате возгорания резервуаров на месторождении в ХМАО

30.10.18 15:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 октября. Interfax-Russia.ru - Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО возник из-за разгерметизации резервуара при проведении плановых работ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия.

"На Хохряковском месторождении (ХМАО-Югра) ведется тушение двух резервуаров, частично заполненных нефтепродуктом. Возгорание возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией, очаг возгорания находится в пределах обвалования", - сказали в пресс-службе.

По данным предприятия, пострадали два работника подрядной организации, им оказывается медицинская помощь.