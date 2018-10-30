Маршрут "Ласточек" Ростов-Туапсе сократят на 3 дня из-за ремонтных работ на путях

30.10.18 15:39

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 октября. Interfax-Russia.ru - Проведение работ по восстановлению инфраструктуры на участке "Горячий Ключ - Туапсе" стало причиной сокращения маршрута поездов "Ласточка" сообщением "Ростов-Туапсе", сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"С 30 октября по 1 ноября конечной остановкой поездов "Ласточка" сообщением "Ростов-Туапсе" станет станция Горячий Ключ. На направлении "Ростов - Горячий Ключ" поезд N808с будут курсировать по измененному расписанию 30 и 31 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эти же дни изменится график движения поезда N808э на направлении "Горячий Ключ - Ростов".

"В случае отсутствия у пассажиров возможности осуществить проезд на сокращенном участке следования, возврат или переоформление проездных документов будет производиться без удержания дополнительных сборов и платежей", - отмечается в пресс-релизе.

Обильные осадки, обрушившиеся 24-25 октября на Краснодарский край, подтопили 2365 жилых домов в 29 населенных пунктах Апшеронского, Туапсинского районов и города-курорта Сочи. Повреждено два автомобильных и один железнодорожный мост, а также два участка железнодорожных путей. Было нарушено энерго- и водоснабжение 20 населенных пунктов региона.

В результате паводка погибли шесть человек, 13 были госпитализированы, судьба ещё двух остаётся неизвестной.

На территории трёх муниципальных образований введен режим ЧС