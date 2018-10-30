КС Ингушетии признал закон о границе с Чечней несоответствующим Конституции республики

30.10.18 15:53

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 октября. Interfax-Russia.ru – Конституционный суд республики Ингушетия во вторник огласил решение по запросу группы депутатов Народного Собрания республики о проверке конституционности закона об установлении границы с Чечней, сообщается на сайте суда.

"Признать закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года №42-РЗ "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой" не соответствующим Конституции Республики Ингушетия, ее статьям 4, 11, 103 (часть 2) и 111, а также по порядку принятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия".