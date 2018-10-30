Индустриальный парк с объемом инвестиций 7 млрд руб. планируется создать в Югре

30.10.18 16:32

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 октября. Interfax-Russia.ru - Производственно-логистический индустриальный парк класса "А" планируется создать в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Согласно сообщению, инвестиционный совет Югры накануне принял решение о выделении земельного участка без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта в Сургутском и Нефтеюганском районах.

Инвестиционная емкость проекта составит порядка 7 млрд рублей, в ходе его реализации ожидается создание более 5 тыс. рабочих мест. Планируемый объем оказания услуг оценивается инвестором в сумме 864 млн рублей в год, налоговые отчисления в бюджеты различных уровней - 920 млн рублей в течение 5 лет.

Реализация проекта позволит решить актуальный для округа вопрос нехватки качественных площадей, на которых можно было бы организовать хранение, в том числе для крупных промышленных предприятий.

В данный момент в автономном округе создается три индустриальных парка. Суммарный объем инвестиций до конца года составит 400-450 млн рублей. "Эти парки уже находятся на этапе прохождения процедуры получения положительного заключения государственной экспертизы или ввода объекта в эксплуатацию", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор фонда развития Роман Генкель отметил, что создание современной промышленной инфраструктуры является одним из ключевых направлений работы, которая ведется в Югре на системной основе.