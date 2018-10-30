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30.10.18 16:37

Прокуратура ХМАО проверит соблюдение требований безопасности после пожара на месторождении

© РИА Новости. Виталий Безруких
30 октября. Interfax-Russia.ru - Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту возгорания на Хохряковском месторождении, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Прокурор округа поручил организовать проверку, выяснить причины и условия возникновения чрезвычайной ситуации, проверить соблюдение владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дать должную правовую оценку всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

На место происшествия выехал прокурор Нижневартовского района.

По данным прокуратуры, во вторник на Центральном пункте сбора нефти Хохряковского месторождения произошло возгорание, в результате которого двое работников получили травмы.

Как сообщалось, на нефтебазе Хохряковского месторождения в Нижневартовском районе ХМАО загорелись резервуары, пожар локализован на площади 1 тыс. кв. м. По данным МЧС, произошла разгерметизация двух резервуаров, один частично заполнен нефтью, другой - водонефтяной эмульсией. Угрозы распространения огня нет.

Пострадали два работника, еще одного ищут.

Между тем, источник заявил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение регламента проведения плановых профилактических работ, а также техники безопасности.

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