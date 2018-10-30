Семь моряков задержанного на Украине судна "Норд" вернулись в Россию

30.10.18 17:30

Фото со страницы Facebook погранслужбы Украины

30 октября. Interfax-Russia.ru - Семь членов экипажа задержанного на Украине российского судна "Норд" вернулись на родину, одновременно с ними Россию покинули семь украинских моряков, сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

"Обмен совершился, семь наших моряков на семерых украинских", - сказал А.Зловедов "Интерфаксу".

Он добавил, что, встретив моряков на контрольно-пропускном пункте "Армянск", Т.Москалькова поздравила их с возвращением на родину, отметив их мужество и то, что, находясь в "самых неблагоприятных условиях", они смогли сохранить флаг сейнера и привезли его с собой в Россию.

По словам А.Зловедова, капитан судна, в отношении которого возбуждено уголовное дело, остается на Украине.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер "Норд" с 10 членами экипажа на борту.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны). Позднее капитан был уведомлен о подозрении в совершении еще одного преступления - по ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Остальным членам экипажа вменялась ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.