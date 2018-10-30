"Ветроэнергетика" изучает возможность строительства ветропарка в Саратовской области

30.10.18 17:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 октября. Interfax-Russia.ru - ООО "УК "Ветроэнергетика" (управляет Фондом развития ветроэнергетики финской Fortum и "Роснано") рассматривает возможность создания в Саратовской области ветропарков суммарной мощностью 200-300 МВт, сообщает пресс-служба правительства региона.

По информации инвесторов, в зависимости от площади объём инвестиций в проект может составить от 20 млрд до 30 млрд рублей.

"Сейчас компания-инвестор рассматривает несколько площадок, которые соответствуют технических требованиям", - говорится в сообщении.

ООО "УК "Ветроэнергетика" учреждено в 2017 году ПАО "Фортум" и ООО "УК "Роснано".

ПАО "Фортум" работает на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, в 2017 году "Фортум" ввел в эксплуатацию ветропарк в Ульяновской области и приобрел у "Хевела" (СП "Роснано" и "Реновы") три солнечные электростанции общей мощностью 35 МВт - Плешановскую СЭС и Грачевскую СЭС в Оренбургской области, а также Бугульчанскую СЭС в Башкирии.