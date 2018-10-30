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30.10.18 17:47
"Ветроэнергетика" изучает возможность строительства ветропарка в Саратовской области
По информации инвесторов, в зависимости от площади объём инвестиций в проект может составить от 20 млрд до 30 млрд рублей.
"Сейчас компания-инвестор рассматривает несколько площадок, которые соответствуют технических требованиям", - говорится в сообщении.
ООО "УК "Ветроэнергетика" учреждено в 2017 году ПАО "Фортум" и ООО "УК "Роснано".
ПАО "Фортум" работает на территории Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, в 2017 году "Фортум" ввел в эксплуатацию ветропарк в Ульяновской области и приобрел у "Хевела" (СП "Роснано" и "Реновы") три солнечные электростанции общей мощностью 35 МВт - Плешановскую СЭС и Грачевскую СЭС в Оренбургской области, а также Бугульчанскую СЭС в Башкирии.
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