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Правообладатели и поисковики 1 ноября подпишут антипиратский меморандум - Роскомнадзор

© РИА Новости. Михаил Маркив
30 октября. Interfax-Russia.ru - Подписание меморандума по совместной борьбе с пиратством между правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-компаниями будет подписан 1 ноября на площадке Роскомнадзора.

"1 ноября 2018 года состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между поисковиками и правообладателями по борьбе с распространением пиратского контента", - говорится в сообщении регулятора, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Ранее пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что компания "Яндекс" в переговорах с правообладателями проявила конструктивную позицию и основные противоречия между участниками переговоров сняты.

В конце сентября стало известно, что правообладатели (медиахолдинги) сели за стол переговоров с интернет-компаниями для выработки механизма внесудебного удаления ссылок на пиратский контент из поисковой выдачи. Результатом переговоров, как ожидалось, должно было стать подписание некоего соглашения, так называемого "антипиратского" меморандума.

На предыдущей встрече, которая прошла 9 октября на площадке Роскомнадзора, по данным регулятора, присутствовали представители компаний: "Яндекс", "МэйлРу Групп", АО "Первый канал", Ассоциации продюсеров кино и телевидения, ФГУП "ВГТРК", ООО "Газпром-медиа Развлекательное ТВ", ЗАО "Национальная Медиа Группа", "Рамблер Групп", ООО "Иви.ру", ФТМ Энтертеймент.

В конце августа Мосгорсуд по просьбе телеканалов наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса", согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru ряда произведений. Речь идет о сериале "Домашний арест", проекте "Мистические истории", а также сериалах "Осторожно, земляне" и "Вне игры".

Компания выполнила решение суда и удалила пиратский контент, объяснив это тем, что блокировка сервиса "Яндекс.Видео" могла привести к недоступности всего поисковика. Однако в "Яндексе" посчитали требования телеканалов необоснованными и не соответствующими законодательству и оспорили решение о блокировке в Мосгорсуде.

Впоследствии суд отказал поисковику в снятии обеспечительных мер, отклонив все жалобы и заявления компании. Рассмотрение иска к поисковику продолжается.

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