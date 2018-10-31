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31.10.18 07:14
Камчатские энергетики начали отключать свет и тепло у своих должников
"Режим ограничения электроснабжения за один рабочий день введен в 300 квартирах краевого центра. У каждого из собственников накопился перед Камчатскэнерго долг, превышающий два периода оплаты", - говорится в сообщении.
Пресс-служба подчеркивает, что все неплательщики были уведомлены о введении ограничений за долги - они получили квитанции, в которые было включено сообщение о предстоящих отключениях.
В прошлом году порядок уведомлений неплательщиков об отключениях электроэнергии упростился. Теперь достаточно доставить его единожды одним из разрешенных законодательством способов: в том числе внести уведомление в квитанцию, направить СМС, сообщить по телефону или по электронной почте, на сайте исполнителя, а также через личный кабинет потребителя в ГИС ЖКХ.
По данным энергокомпании, долг населения Камчатского края за тепловую и электрическую энергию по состоянию на 1 октября составляет 2,2 млрд рублей. В том числе за электрическую энергию 375,5 млн рублей, за тепловую - 1,8 млрд рублей.
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