Почти 40 тыс. иностранцев посетили Дальний Восток по электронной визе

31.10.18 07:23

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 октября. Interfax-Russia.ru - С августа прошлого года по электронной визе Дальневосточный федеральный округ (ДФО) посетили более 39,2 тыс. иностранных граждан из 14 стран, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Чаще всего по электронной визе приезжают граждане КНР (более 30,9 тыс. человек) и Японии (8 тыс. человек).

Подать заявку на получение электронной визы в настоящее время могут граждане 18 государств. Сделать это необходимо на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Выдается такая виза бесплатно, без взимания консульского сбора.

Система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе прошлого года. Сейчас по электронной визе можно приехать в шесть дальневосточных регионов.

С сентября этого года прибыть по электронной визе можно в аэропорту Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово) и Анадырь (Угольный). В Сахалинской области, Приморском и Камчатском крае по этой технологии работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог".